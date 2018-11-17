Британцы определили самый худший год для человечества

Британские исследователи определили, что самым худшим годом для людей был 536 год нашей эры.
Об этом, ссылаясь на Science Alert, передает ua.news.
Это связано с резким похолоданием во всем мире.
«Это было начало одного из худших периодов для жизни, если не худшим годом вообще», – отметил археолог Гарвардского университета и средневековый историк Майкл Маккормик. По его словам, экономический спад, начавшийся в 536 году, продолжался более ста лет.
536 год, десятый год правления византийского императора Юстиниана Великого, отличился резким похолоданием из-за извержения вулканов. Согласно исследованию ледника на границе между Швейцарией и Италией Колле Гнифетти, в этом году произошло крупное извержение вулкана, которое оставило следы пепла во льду.
«В этом году произошло страшное чудо: весь год солнце выпускало свет как луна, без лучей, в течение всего года, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни мор, ни любое другое бедствие», – писал тогда византийский историк Прокопий.
Как заметили ученые, во льду, который относится примерно к 640 году, вновь стали появляться следы свинца. Это свидетельствует о том, что люди снова начали выплавлять серебро из свинцовой руды, приходя в себя от кризиса.