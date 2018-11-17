Аудиторы обнаружили в «Укравтодоре» нарушений на 190 миллионов

Государственная аудиторская служба провела аудит выполнения бюджетных программ «Укравтодором» в 2015-2017 годах. Результаты проверки показали нарушения на 190 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

«Во время аудита было охвачено около 60 млрд гривень, из которых почти 35 млрд гривень направлено областным службам автомобильных дорог. Также проведены классические ревизии финансово-хозяйственной деятельности упомянутых служб, во время которых были проведены 352 встречные сверки, исследовано более 20 млрд гривень», - заявили в пресс-службе.

Как отмечается, практически в каждой области выявлены случаи неэффективного и нерационального использования средств, а также ненадлежащего выполнения ремонтно-строительных работ, завышение стоимости выполненных ремонтно-строительных работ, и тому подобное.

«Контрольными мероприятиями в каждом без исключения областном САД выявлено финансовых нарушений, общая сумма которых составила почти 190 млн гривень, из которых более 130 млн гривень – нарушения, напрямую связанные с выполнением ремонтно-строительных работ», - говорится в сообщении.

Больше всего нарушений выявлено контрольными мероприятиями в САД в Николаевской, Волынской, Закарпатской, Луганской, Полтавской и Львовской областях.

«Основной причиной допущенных нарушений является действующая система контроля качества в областных САД, которая имеет ряд недостатков», - заявили в пресс-службе.

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