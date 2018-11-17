Астрономы предупреждают о мощной солнечной буре, которая обрушится на Землю

Специалисты предупреждают о том, что к Земле движется солнечная буря. Шторм состоит из солнечных частиц, которые настигнут нашу планету 18 ноября.

Это следует из информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Частицы высвобождаются из так называемой корональной дыры, которая открылась в атмосфере Солнца. Их поток будет настолько сильным, что достигнет поверхности Земли. В зависимости от того, в какое полушарие Земли попадет солнечный ветер, люди смогут наблюдать Южное (aurora australis) или Северное (aurora borealis) полярное сияние.

Кроме чудес природы, солнечная буря может негативно сказаться на Земле. Возможны перебои GPS-навигации, сигнала мобильного телефона и спутникового телевидения.

Кроме того, возможно увеличение напряжения в линиях электропередач, что может повлечь за собой отключение трансформаторных подстанций.

Также, как отмечают медики, в этот день ожидаются несильные, но вполне ощутимые – особенно для метеозависимых людей – колебания магнитных полей.

Как магнитные бури влияют на организм человека:

нарушается работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

снижается концентрация внимания;

появляются головные боли и боли в суставах, тревога и страх;

нестабильно работает нервная система.

Статистика утверждает, что именно в дни повышенной Солнечной активности наблюдается увеличение количества инфарктов и инсультов.

Как уберечь себя от пагубного влияния магнитных бурь:

больше времени проводите на свежем воздухе – прогулка должна занимать хотя бы час в день;

чаще проветривайте помещение;

пейте достаточно воды;

занимайтесь спортом, особенно полезна для самочувствия будет утренняя зарядка;

откажитесь от алкоголя, курения и вредной пищи;

высыпайтесь и не нервничайте;

добавьте в рацион продукты, богатые магнием: овсянку, морскую капусту, пшеничные отруби;

начните пить успокаивающие чаи из мяты, мелиссы или ромашки;

если вы страдаете гипертонией, то обязательно заблаговременно проконсультируйтесь с врачом и держите под рукой нужные лекарства.

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