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суббота, 17 ноября, 2018, 17:02 Политика
Армянская церковь выступила против Томоса для Украины

Армянская апостольская церковь выступила против предоставления Томоса Украине и не поддерживает Объединительный Собор.

Об этом заявил духовный глава Армянской церкви Гарегин II, передает российское издание ТАСС.

Гарегин II заявил, что «не может приветствовать шаги, направленные на разделение церкви».

«Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом случае никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение церкви», - заявил он.

Напомним, ранее Сербская православная церковь выступила против решения Константинополя о предоставлении автокефалии Украинской церкви. Автокефалию не поддержали православные церкви Польши, России и Беларуси.

Спикер УПЦ КП архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) прокомментировал решение Собора Епископов Польской Автокефальной Православной Церкви о запрете «молитвенных контактов» с представителями УПЦ КП и УАПЦ.
религиятомосновости Украиныновости политики
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2018-11-17 20:22 :44