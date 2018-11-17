Арьев: ЕС стоит на пути к введению санкций против Венгрии

Евросоюз может применить санкции против Венгрии за принятие законов против развития гражданского общества.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-президент ПАСЕ, председатель постоянной делегации ВР в Ассамблее Владимир Арьев, – сообщает Укринформ.

«В Венгрии очень серьезные проблемы внутри Евросоюза, с Брюсселем. В связи с очень антидемократическими законами, которые приняли венгерские власти, в частности против гражданского общества, против университета Сороса, общественных организаций и не только. Сейчас ЕС стоит на пути к введению санкций против Венгрии», – сказал нардеп.

Он отметил, что Украина должна воспользоваться ситуацией и действовать асимметрично.

«Мы должны максимально усилить работу с Евросоюзом и НАТО для того, чтобы соответствующий фидбэк уже уходил от нас. Чтобы с ними (Венгрией) разговаривали их партнеры, которыми они прикрываются», – считает Арьев.

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