Апостольный нунций сообщил, когда папа Франциск приедет в Украину

Папа Римский Франциск посетит Украину, когда его присутствие будет полезным и когда сами украинцы скажут, что настало хорошее время для его приезда.

Так сказал апостольный нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, когда Папа посетит Украину, сообщает «Укринформ».

«Я всегда повторяю, что Папа даже бы уже завтра приехал. Он следит за вами с сердцем, читает, смотрит фотографии. Папа всегда говорит: «Я приеду в Украину тогда, когда будет полезно, чтобы я там был, чтобы для кого-то это не стало причиной обеспокоенности, потому что в Украине уже и так много забот и без меня, ведь религия должна быть инструментом единства и общения. И когда я почувствую, что мое присутствие там будет способствовать единству и такому взаимному братскому общению, тогда я поеду. Но прежде всего, когда сами украинцы мне скажут, что уже наступил этот момент хороший для нас, приезжайте», – сказал Гуджеротти в ответ на вопрос.

Одновременно префект ватиканского Дикастерия интегрального развития человека кардинал Питер Тарксон отметил: «То, что я могу сделать со своей стороны, это передать Святейшему отцу, что вы о нем спрашиваете, что вы имеете желание его встретить здесь».

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