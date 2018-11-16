Из-за вынужденной поездки в ОРДЛО переселенка осталась без пенсии

Что делать пенсионерам-переселенцам и тем, кто остался без выплат на неподконтрольной украинской власти территории? Они имеют конституционное право на пенсию?

Ответы на эти вопросы – в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Любовь – вынужденная переселенка с Луганщины. В 2014-м с одним чемоданом бежала в Ивано-Франковск. Но на этом ее мытарства не кончились.

«Пенсию задерживают на 3-4 месяца. Это просто какое-то издевательство», – жалуется пенсионерка.

А все из-за вынужденной поездки на неподконтрольную территорию, где болела ее сестра. Женщину внесли в систему «Аркан».

«Меня обозначили как такую, которая не вернулась из неподконтрольных территорий. Хотя в Ивано-Франковске я очень активный человек, меня знают на всех местных мероприятиях. Но из-за попадания в список меня ограничили и прекратили выплату моей пенсии», – рассказывает Любовь Вагурина.

После обращения в Государственный пенсионный фонд ее заверили: в ситуации разберутся, а средства выплатят. И уже третий месяц подряд женщина вынуждена ждать с пустым кошельком. И такая ситуация не единична, говорит юрист Хельсинского союза по правам человека Евгений Чекарев.

«Только я знаю о пяти таких случаев, когда лицо пересекает линию разграничения, находится на неподконтрольной территории меньше, чем 60 дней, но после этого отменяется пенсия», – рассказывает юрист Евгений Чекарев.

И даже установленные рамки в 60 дней являются нарушением прав человека, объясняют правозащитники из ООН.

«Все, кто пострадал от конфликта на Донбассе, независимо от того, с какой стороны линии соприкосновения они находятся, все они украинцы. Они – те, кому украинское правительство должно обеспечить уровень жизни в соответствии с международными стандартами. Доступ к пенсии должен быть гарантирован для всех лиц, которые имеют на нее право», – подчеркнула председатель мониторинговой группы ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

Большинство специалистов уверены: для решения проблемы необходимо принять закон, который разорвал бы зависимость между получением пенсии и справкой внутренне перемещенного лица. А пока же советуют людям, которые лишены выплат, обращаться в суд.

Напомним, как сообщил министр социальной политики Андрей Рева, автоматическая индексация пенсий произойдет с 1 марта.

Ирина Зимен, «Первые о главном»

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