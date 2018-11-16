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пятница, 16 ноября, 2018, 16:55 Общество
Юрист объяснил, может ли парламент отправить мэра Смелы в отставку

Согласно законодательству, одной из причин перевыборов городского председателя может быть соответствующее решение Верховной Рады. Но для этого необходимо, чтобы сначала было решение суда о том, что его действия признаны незаконными.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказал кандидат юридических наук Александр Москалюк.

Он подчеркнул: есть несколько вариантов, как можно отправить в отставку городского голову. Первое – соответствующее решение местного совета в случае, когда она признает, что действия мэра нарушают Конституцию.

«А есть и вариант, когда может быть соответствующее решение Верховной Рады. Тогда назначаются досрочные выборы. Но здесь есть очень важное условие – для этого необходимо, чтобы сначала было решение суда о том, что соответствующие действия чиновника были признаны незаконными», – отметил эксперт.

По его словам, когда принимается соответствующее постановление без решения суда, тогда в суде уже будет его обжалования. Соответственно, суд это постановление отменит.

«Мне лично не симпатична фигура мэра Смелы, но я понимаю, что смещение человека от должности должно быть по соответствующей процедуре. Более того, что эта процедура была введена депутатами в 2015 году и тоже не является совсем правильным. Ведь местное самоуправление – отдельно, органы государственной власти – отдельно», – подчеркнул Александр Москалюк.

Кроме этого он ответил на вопрос, какую же цель могли преследовать народные избранники, зарегистрировавшие в Верховной Раде постановление об отставке городского председателя Смелы.

«Первый вариант – это политический пиар. Возможно, я скажу немного грубо, но нужно читать закон. Вы же сами его принимали, а сегодня показываете его нивелирование фактически всей стране», – говорит юрист.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали постановление о проведении перевыборов в Смеле. Впрочем, автор постановления Виктор Кривенко отметил: городского председателя уже отправляли в отставку, но ситуация после этого не изменилась.
Первые о главном. Комментарииновости УкраиныСмела
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2018-11-16 17:08 :38