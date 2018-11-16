Япония обещает, что не создаст на Курилах американские военные базы

Вид на Курильские острова. Фото: EPA-EFE

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов военные базы США размещать там не позволят.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Согласно японско-американского договора безопасности с США могут размещать свои военные базы на всей территории страны. Однако, как сообщили высокопоставленные японские чиновники, они не могут быть размещены без согласия Японии.

Напомним, что Япония и США ранее заявили о разработке плана совместного реагирования объединенных вооруженных сил в случае возникновения угрозы со стороны Китая в районе спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.

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