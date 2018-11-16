В зоне ООС в течение суток ранены двое украинских военнослужащих

За прошедшие сутки боевики 16 раз обстреляли позиции украинских войск. Двое бойцов ООС ранены.

Об этом сообщает Штаб ООС.

«Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 8 раз применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Шумы, Южное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкине. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Свободное, Шумы, Южное и Водяное. Опорные пункты украинских войск возле Южного и Водяного противник также обстреливал из миномета 120 калибра, а в районе хутора Свободный – с вооружения БМП-1.

В ходе боевых действий двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

От начала текущих суток противник огневой активности не проявлял

По данным разведки, 15 ноября трех боевиков российских оккупационных войск было уничтожено и еще пять – ранены.

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