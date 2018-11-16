пятница, 16 ноября, 2018, 19:49 Мир
В железнодорожном туннеле Италии взорвалась цистерна: есть пострадавшие
В Италии в железнодорожном тоннеле между Неаполем и Салерно ночью, 16 ноября, во время проведения ремонтных работ взорвалась цистерна. В результате происшествия пострадали 5 работников.
Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на ANSA.
Во время проведения ремонтных работ в тоннеле на железнодорожном пути между городами Ночера-Инфериоре и Салерно взорвалась цистерна, после чего начался пожар.
В результате инцидента пострадали 5 человек, состояние одного из них крайне тяжелое. Кроме того, пострадало авто одного из ремонтников.
Движение поездов по данной железнодорожной линии было остановлено. Поезда курсируют по альтернативному маршруту.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.