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пятница, 16 ноября, 2018, 19:49 Мир
В железнодорожном туннеле Италии взорвалась цистерна: есть пострадавшие

В Италии в железнодорожном тоннеле между Неаполем и Салерно ночью, 16 ноября, во время проведения ремонтных работ взорвалась цистерна. В результате происшествия пострадали 5 работников.

Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на ANSA.

Во время проведения ремонтных работ в тоннеле на железнодорожном пути между городами Ночера-Инфериоре и Салерно взорвалась цистерна, после чего начался пожар.

В результате инцидента пострадали 5 человек, состояние одного из них крайне тяжелое. Кроме того, пострадало авто одного из ремонтников.

Движение поездов по данной железнодорожной линии было остановлено. Поезда курсируют по альтернативному маршруту.
Италиявзрывыновости мира
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