В Украине в третий раз отпразднуют Международный день женского предпринимательства

19 ноября в Киеве, в доме торжественных мероприятий Кабинета Министров Украины уже третий раз будут отмечать Международный день женского предпринимательства (women's Entrepreneurship Day – WED).

В рамках мероприятия будет установлен рекорд Украины с участием женщин-предпринимательниц и проведено торжественное вручение дипломов. Также стартует фотовыставка «Woman to Woman». Участницами проекта стали 33 предпринимателя, имеющих выдающиеся достижения в бизнесе и занимаются активной социальной деятельностью. В мероприятии также примут участие: Виктор Ющенко, представители ЕС в Украине, дипломаты из США, послы Польши и Канады и многие другие.

Women's Entrepreneurship Day (WED) – День женского предпринимательства, отмечаемого 19 ноября во всем мире и является крупнейшим общественным движением в поддержку и расширение прав женщин-предпринимательниц.

Цель WED – вдохновлять и помогать женщинам и девушкам становиться активными участниками экономики. Для этого создаются сети женщин-лидеров, новаторов и предпринимателей, чтобы начинать стартапы, стимулировать экономическую экспансию и продвигать женские общины во всем мире. Чтобы достичь этой амбициозной цели, WED строит сеть единомышленников.

Сегодня WED отмечают в 144 странах. Четыре миллиарда женщин по всему миру следуют своей предпринимательской мечты. Украина также присоединяется к празднованию.

Международная Амбасада женщин-предпринимателей в Украине создана в 2016 году в сотрудничестве с Польской Сетью www.ambas.org, которую, в свою очередь, был создан по образцу проекта Еврокомиссии – Европейская Сеть Послов Женщин Предпринимателей (European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors) и осуществляет свою деятельность в Киеве.

Это независимая общественная организация, целью деятельности которой является формирование благоприятной среды и условий для развития предпринимательства среди женщин, осознания их общественной значимости, и практическая поддержка их проектов благодаря сети украинских, польских, американских Амбасадорок. Среди учредителей общественной организации – украинские женщины-предприниматели, которые принимали участие в Польском международном проекте E-Bridge. Президент Общественной организации – Вероника Марчук.

Амбасадорка – это женщина-предпринимательница, которая имеет собственное дело. Преуспевая в бизнесе, она в то же время приобщается к общественной деятельности. Ежегодно на основе рекомендаций от разных сообществ и неправительственных учреждений, организация приглашает к сотрудничеству женщин, которые, разделяя принципы этического кодекса Посольства и мнение основного лозунга: «Добилась успеха – будь примером для других», начинают сотрудничество в сфере пропаганды предпринимательства.

Подробнее о деятельности Посольства на сайте: www.ambasada.org.ua

Подробнее о WED на сайте: http://www.womenseday.org/

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