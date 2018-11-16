В Украине установлен новый рекорд

В этом году на отечественных виноградниках собрали рекордный урожай винограда французских сортов.

Как сообщают представители бренда «Ореанда», этот год был очень щедрым на урожай французского элитного винограда, передает «24tv».

Как сообщается, собрав на одесских виноградниках 5 тысяч тонн, производитель игристых вин в увеличение объемов готов и уже установил на заводе новый, крупнейший в стране, акратофоры.

«Благодаря расположению одесских виноградников на одной широте с французскими, игристое» Ореанда «имеет показатели, свойственные лучшим напиткам провинции Шампань», – отметил мастер купажа Эдуард Городецкий.

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