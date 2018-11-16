В Турции завершили расследование убийства российского посла Карлова

Следственные органы Турции завершили расследование убийства российского посла Андрея Карлова, застреленного в 2016 году.

Обвинительное заключение было направлено в прокуратуру Анкары, передает Анадолу.

Если у прокуратуры не будет замечаний, то дело будет направлено в суд.

Посол России Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок».

Позже выяснилось, что убийцей был 22-летний полицейский Мевлют Алтинташ. Во время стрельбы нападавший выкрикивал: «Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь».

В январе 2017 года турецкая власть заявила об аресте «ключевого» подозреваемого в деле об убийстве Карлова. В апреле задержали «куратора» убийцы посла Карлова.

Анкара подозревает, что к убийству Карлова причастен оппозиционный к власти проповедник Фетхуллах Гюлен, которого также обвиняют в организации неудавшегося военного переворота в 2016 году.

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