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пятница, 16 ноября, 2018, 8:50 Мир
В Центробанке России сомневаются, выдержат ли новые санкции

В Банке России пожаловались, что «бегают без устали два месяца» в поисках решений относительно возможных ограничительных мер, которые введут США против РФ.

Об этом рассказала заместитель начальника управления департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Светлана Ромашкина, пишет ТАСС.

«Скажу честно, с того дня, как было объявление по телевизору о том, что где-то кто-то опять планирует новые санкции ввести, мы бегаем и ищем пути для того, чтобы предотвратить, предусмотреть возможные способы защиты. Мы бегаем без устали два месяца. Честно скажу, иногда по ночам», – пожаловалась Ромашкина.

При этом она призналась, что точно не знает, будет ли готова национальная платежная система РФ к новым санкциям, однако выразила надежду, что возможные санкции не повлияют на нее.

Национальная платежная система «Мир» была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.

Первый этап новых санкций США против РФ из-за отравления Скрипалей начался в августе.

6 ноября стало известно, что в США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получивший неофициальное название «драконовские санкции».

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Россиясанкции против Россииновости мира
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