В Смеле заработали котельные, но еще не все дома получили тепло

Отопительный сезон в Смеле наконец стартовал. Котельные уже работают и подают тепло в дома. Правда не все 20 котельных города полностью восстановили работу. Обеспечить город теплом надеются уже до завтра. Тем временем городской голова приезжал на переговоры в Киев, чтобы договориться с «Нафтогазом».

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

За последнюю неделю жители Смелы, в том числе и госпожа Антонина, научились беречь тепло в доме. Единственное его источник в квартире – это маленький электрообогреватель, но его мощности катастрофически не хватает, чтобы нагреть воздух хотя бы до 15-ти градусов. Жалуется, спать ложится одетая и под четырьмя одеялами. Новость о запуске котельных женщина встретила, словно праздник. Впрочем, батареи в квартире все еще холодные.

Сразу после заявления Президента к газу начали подключать котельные в Смеле. Их в городе всего 20. Работники местного теплокоммунэнерго на ногах уже почти сутки. Проблемы с пуском тепла возникли потому, что вчера коммунальщики слили всю воду из системы отопления. Говорят, морозы могли ее просто уничтожить. Кроме того, еще весной облгаз отрезал большинство котельных от сети и восстановить ее сейчас – не просто.

«Делаем все возможное, чтобы запустить максимальное количество котельных до конца этой эпохи. Сварочные работы ведутся днем, преимущественно до восьми вечера», – сказал мастер аварийного участка КП «Смелакомунтеплоэнерго» Владислав Ропотенко.

И пока 70-тысячный город отогревается, городской голова отправился в Киев, чтобы подписать договор с «Нафтогазом» о поставках тепла. Журналистов на встречу не пустили.

Впрочем, договориться так и не получилось. Брать на себя долги предыдущего поставщика тепла, частной компании «Энергоинвест», город не хочет.

«Пока у нас нет никаких отношений, и мы ничего не должны компании НАК «Нафтогаз Украины». Сейчас это противоопрокидывающийся на смелянский бюджет, который просто треснет, потому не выдержит такой нагрузки. Поэтому мы не возьмем на себя эти долги», – прокомментировал городской голова Смелы Алексей Цыбко.

Впрочем, именно это – единственное условие, при которой может быть заключено совместное соглашение, говорят в «Нафтогазе».

«У нас нет вариантов закона для того, чтобы кому-то предоставить уступки. Эти требования действуют для всех без исключения потребителей газа. Именно Смелянский городской совет принимал на себя обязательства контролировать это совместное предприятие. Почему они позволили создать долги, которые они теперь отказываются признавать, и не дают нам дать законные номинации на город?» – отметила пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Елена Осмоловская.

Поэтому, пока газ до Смелы поставляют без контрактов и по двойному тарифу.

Напомним, вчера на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Президент Украины заявил, что сейчас неважно, кто виноват в чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Смеле. Есть представители НАК, правоохранительные органы и судебная власть, которые должны решить этот вопрос. Но он подчеркнул, что дает несколько часов, чтобы ему доложили о запуске теплосетей.

Анна Безуглая, Антон Коноваленко, «Первые о главном»

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