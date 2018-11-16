В пятой партии матча ЧМ-2018 по шахматам Карлсен и Каруана сыграли вничью

Действующий обладатель мировой короны норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью на 34-м ходу с американцем итальянского происхождения Фабиано Каруаною в пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Четыре предыдущие партии также завершились мирным исходом, счет по итогам пяти партий равный – 2,5:2,5, сообщает Укринформ.

Шестая партия матчевой встречи за мировую шахматную корону состоится в пятницу.

Матч проходит в Лондоне (Великобритания); он состоит из 12 партий с классическим контролем времени – 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. В случае ничейного счета после 12 партий назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем времени (рапид), затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон – мини-поединок, где белые фигуры имеют пять минут при четырех у соперника, но обязаны побеждать.

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