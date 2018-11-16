В Польше временно возобновят контроль на внутренних границах с ЕС

Польша возобновит границу на внутренних границах Шенгенской зоны с 22 ноября до 6 декабря.

Об этом сообщила представитель пограничной службы Йоанна Конечняк, передает УНН со ссылкой на Polradio.

«В связи с климатической конференцией СОР 24, организованной в Польше с 22 ноября до 6 декабря, временно будет возобновлен пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны, то есть с Чехией, Германией, Литвой, Словакией», – говорится в сообщении.

Такое решение подписал министр внутренних дел и администрации. Целью восстановления контроля является обеспечение безопасности во время конференции, которая состоится в Катовицах.

Во время контроля пассажиры, которые пересекают границы Польши, должны иметь с собой документы, подтверждающие их личность и гражданство – например, идентификационный номер или паспорт. Граждане третьих стран, как и ранее, должны иметь с собой документы, позволяющие им пересекать границу (паспорт) и подтвердить право на проживание, например визы.

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