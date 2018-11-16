В Николаеве зафиксировано загрязнение акватории порта, – АМПУ

Администрация морских портов Украины (АМПУ) зафиксировала загрязнение вод акватории Николаевского морского торгового порта.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Отмечается, что сотрудники отдела экологической безопасности Николаевского филиала ГП «АМПУ» зафиксировали загрязнение акватории порта в районе причала №0.

Они установили, что источником загрязнения стал городской сточный коллектор. В частности, загрязнение произошло вследствие длительного сброса загрязняющих веществ с городского сточного коллектора.

Напомним, в рейтинге глобальной конкурентоспособности украинские порты поднялись сразу на 21 строчку.

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