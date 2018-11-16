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пятница, 16 ноября, 2018, 15:36 События
В Николаеве зафиксировано загрязнение акватории порта, – АМПУ

Администрация морских портов Украины (АМПУ) зафиксировала загрязнение вод акватории Николаевского морского торгового порта.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Отмечается, что сотрудники отдела экологической безопасности Николаевского филиала ГП «АМПУ» зафиксировали загрязнение акватории порта в районе причала №0.

Они установили, что источником загрязнения стал городской сточный коллектор. В частности, загрязнение произошло вследствие длительного сброса загрязняющих веществ с городского сточного коллектора.

Напомним, в рейтинге глобальной конкурентоспособности украинские порты поднялись сразу на 21 строчку.
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2018-11-16 17:10 :14