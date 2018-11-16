В Мукачевском замке откопали культовое сооружение, возможно – мусульманскую мечеть

Культовое сооружение в Мукачевском замке было обнаружено в конце этого лета во время расчистки рвов и восточных стен от кустарников и строительного мусора. Эти работы проводятся в крепости последние несколько месяцев.

Исламская вера чужая и нетипичная для закарпатцев, поэтому догадки о мечети долго не разглашали прессе. Но сейчас у администрации Паланок почти не осталось сомнений, рассказал в комментарии изданию Mukachevo.net заместитель директора Мукачевского исторического музея «замок Паланок» Тарас Синявский.

«Круглые арки, купол, возможно кибла, что является основной стеной мечети и другие элементы раскопанной постройки указывают на то, что это, возможно, мусульманский храм. Возможно также, что это была ротонда – также круглый храм. Чтобы определить истинное назначение сооружения нужно снять еще несколько слоев грунта и подать заявку в международную комиссию, которая занимается исследованием подобных исторических тем», – отметил Синянский.

Mukachevo.net

Мечеть могла появиться здесь во времена хана Сулеймана в 1520 годы, предполагает он. В исторических источниках сказано о хане Кутеске, который хотел захватить замок, но это ему не удалось. Хан Батый в XIII веке также дважды пытался захватить Мукачевскую крепость. И хан Атламош тоже приходил сюда с завоевательными намерениями. Но все они не сумели завладеть замком.

Досконально исследовать историю не так просто. Многие документы уничтожены.

«К сожалению, большинство документов с планами зданий в замке были потеряны. Мы имеем только клочки истории, из которых составляем определенную картину. Когда мы начали расчищать рвы замка, нашли эту постройку. Вывезли отсюда тонны глины и мусора и увидели, что это круглая комната с куполом. Нужно еще больше расчистить это помещение и не только. К настоящей полы здесь еще несколько метров. Это очень тяжелая и долговременная работа. Только представьте, если Паланок имел 14 башен, когда их разбирали, или же разрушали, то все это строительный мусор попал, грубо говоря под ноги. Сейчас в замке засыпаны, или же намеренно замурованы десятки помещений. Мы очень хотим максимально расчистить все и показать людям, каков был настоящий большой Мукачевский замок», – рассказал Тарас Синявский.

Mukachevo.net

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