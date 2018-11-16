В майдановца Храпаченко снайпер стрелял из здания Кабмина, – адвокат

Подозреваемый в убийстве участника Майдана Александра Храпаченко снайпер, о задержании которого стало известно в пятницу, осуществлял выстрелы из здания Кабинета министров.

Об этом в эфире «Громадского» рассказал адвокат семей Героев Небесной Сотни Маркиян Галабала.

Юрист отметил, что идентифицировать пулю, которой был убит майдановец Храпаченко, помог эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

«Пуля, которой был убит Александр Храпаченко, она имела особый разрушительный характер, она в теле потерпевшего разрушилась (взорвалась) и через это было очень трудно провести баллистическую экспертизу и установить, из какого оружия эта пуля была выпущена. Но наконец в 2018 году, через 4 года после этих трагических событий, эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз четко указал, что эта пуля была выпущена из снайперской винтовки, закрепленной за бойцом спецподразделения «Омега», который дислоцировался 20 февраля 2014 года на верху улицы Институтской, в частности, на здании Кабинета министров», – сообщил Галабала.

Кроме того, по его словам, следователям удалось провести экспериментальные действия с снайперской винтовкой, из которой убили Храпаченко.

«Оружие не было уничтожено, оно даже после освобождения подозреваемого из рядов Национальной гвардии осталась в собственности этого правоохранительного органа. Следователям удалось его удалить, из него было осуществлено несколько экспериментальных отстрелов, потом эти пули были сравнены с пулей, изъятой из тела Александра Храпаченко и было достоверно установлено, что эта пуля была выпущена из этой единицы оружия, которая была выдана под роспись экс-бойцу «Омеги», – подчеркнул адвокат.

Александр Храпаченко – активист Евромайдана, начинающий театральный режиссер. Был убит выстрелом снайпера на улице Институтской в Киеве во время событий 20 февраля 2014 года. Герой Небесной Сотни, Герой Украины.

15 ноября стало известно, что правоохранители задержали бывшего снайпера Внутренних войск, которого подозревают в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

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