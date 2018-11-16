В Киеве полиция «атаковала» 18 заведений с игровыми автоматами

В течение суток полиция в Киеве «накрыла» 18 подпольных заведений с игровыми автоматами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Полицейские изъяли более двух тысяч единиц игорного оборудования и более 300 тысяч гривен, полученных от незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факты противоправной деятельности. После этого они обратились к суду с ходатайством о проведении санкционированных обысков в этих игорных заведениях.

15 ноября во всех районах Киева оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции согласно процессуального руководства прокуратуры города Киева провели обыски по месту расположения подпольных игорных заведений.

Полиция напоминает, что согласно статье 203-2 Уголовного кодекса Украины организаторам нелегального бизнеса грозит штраф в размере от 170 до 680 тысяч гривен.

Если во время расследования будет установлено, что организаторы уже привлекались к ответственности за данное уголовное правонарушение, сумма штрафа будет составлять от 680 до 850 тысяч.

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