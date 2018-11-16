В Киеве на Соборе УПЦ МП заметили митрополита, который поддерживает крымских оккупантов

На заседание Собора УПЦ Московского патриархата в Киеве приезжал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Ростислав Швец), который ранее приветствовал Сергея Аксенова с должностью главаря незаконно аннексированного полуострова и неоднократно сотрудничал с оккупационными властями.

Об этом сообщает «Громадское».

Отмечается, что согласно фотографиям на сайте УПЦ МП, крымский священник участвовал в Соборе епископов, который состоялся в Киево-Печерской лавре 13 ноября. В постановлении, принятом на Соборе, в частности, речь идет про «незаконность» и «недействительность» решение Священного синода Константинопольского патриархата относительно предоставления украинской церкви Томоса об автокефалии.

Издание также отмечает, что этот митрополит неоднократно присутствовал на мероприятиях, организованных незаконной оккупационной властью Крыма. В частности, 23 февраля 2015 года по случаю первой годовщины создания так называемого «ополчения» Крыма митрополит Лазарь провел молебен и освятил памятный камень «самообороне Крыма».

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Фото: Крым.Реалии

Кроме того, 26 октября 2016 года митрополит Лазарь освятил часовню в честь Николая II и его семьи, которую возвели по инициативе бывшего «прокурора» аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской.

Издание также отмечает, что это не единственный случай сотрудничества священников УПЦ МП с оккупационными властями незаконно аннексированного Крыма. Отмечается, что другой митрополит – феодосийский и керченский Платон – в январе 2017 года освящал российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

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