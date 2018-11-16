В Киев приехал представитель Константинополя, который возглавит Объединительный собор, – СМИ

В Киев прибыл митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчинен Вселенскому патриархату), который, по предварительным данным, возглавит проведения Объединительного собора относительно создания единой поместной Украинской православной церкви и избрания ее предстоятеля.

Об этом УНН сообщил информированный источник.

«Митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев. Сейчас обсуждаются тонкости проведения Собора, который, как ожидается, он возглавит», – сообщил собеседник агентства.

Кроме того, по словам источника, обсуждается возможная дата проведения Объединительного собора, которую, предварительно, определили 22 ноября.

Ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.

Со своей стороны в Киевской патриархии заявили, что дату Объединительного собора относительно создания единой поместной Украинской православной церкви и избрания ее предстоятеля еще не определили, когда она появится, ее объявят официально, а пока идет подготовительный процесс, к тому же с положительной динамикой.

Отметим, по так называемой дорожной карте до получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще должен состояться собор с участием архиереев Киевской патриархии УАПЦ и Московского патриархата в Киеве относительно создания единой поместной УПЦ и избрании предстоятеля, а затем – получение Томоса об автокефалии как документа.

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