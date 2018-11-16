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пятница, 16 ноября, 2018, 21:02 События
В Кривом Роге неизвестные хотели ворваться в тюрьму

В Кривом Роге группа мужчин блокировала выезд из Криворожского учреждения исполнения наказаний № 3 и пыталась прорваться внутрь здания.

Об этом подтвердили «Радио Свобода» в патрульной полиции Кривого Рога.

По информации полиции, инцидент произошел 15 ноября. Сотрудникам тюрьмы и полиции удалось не допустить людей в здание и избежать нарушений общественного порядка.

«К нам поступил вызов о том, что в Терновском районе в учреждения исполнения наказаний № 3 пришли люди. С нашей стороны была обеспечена охрана общественного порядка. На место выехали два экипажа патрульной полиции. Правонарушение не допущено», – сказала и.о. старшего инспектора пресс-службы патрульной полиции Кривого Рога Алина Кравец.

По предварительным данным, мужчины требовали улучшения условий содержания в учреждении. По другой версии, они требовали освободить своего товарища.

Издание подготовило информационный запрос в учреждение и до Юго-восточного межрегионального управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, чтобы выяснить ситуацию.

В Криворожском учреждении исполнения наказаний № 3 содержится более 700 заключенных, среди ноет есть и лица, осужденные на пожизненное заключение.
Кривой рогновости Украины
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2018-11-16 22:54 :25