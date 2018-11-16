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пятница, 16 ноября, 2018, 12:45 Мир
В Калифорнии конь спасся в бассейне от ужасного пожара

В Калифорнии в руинах города уничтоженного лесными пожарами нашли живого коня. Животное выжилоа в огненном аду лишь благодаря тому, что упало в бассейн.

Об этом сообщает RMF FM.

Житель города Парадайс, в Калифорнии (США) Джефф Хилл, проверяя один из домов, который сгорел в результате масштабных лесных пожаров, охвативших регион, наткнулся в бассейне на... коня.

«В глазах животного была боль и печаль», – писал Хилл. Однако собственно благодаря бассейну животное пережило самые опасные пожары в истории Калифорнии.

Точно неизвестно, как конь оказался в бассейне. Животное, очевидно, провалилась в бассейн, но не утонуло в воде благодаря накрытию бассейна, в котором «застряло».

«Когда спасатели помогали коню выйти из бассейна, он оставался рядом с ними еще несколько минут, словно хотела сказать, что она им благодарна», – написал в соцсетях Джефф Хилл.

Напомним, в результате масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния погибли около 60 человек, еще несколько сотен пропали без вести.
СШАЧСживотныепожарыновости мира
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