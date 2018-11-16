В Госдепе начались переговоры Климкина и Помпео

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и государственный секретарь США Майк Помпео начали двустороннюю встречу высокого уровня в рамках сопредседательства на заседании Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Переговоры продолжаются в Государственном департаменте США в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

Как сообщалось, Комиссия стратегического партнерства Украина-США сосредотачивается на трех ключевых направлениях: безопасность и противодействие агрессии РФ; верховенство права и гуманитарные вопросы; а также экономика и энергетика.

Комиссия должна стать основным механизмом практического взаимодействия Украины и США, который будет дополнять работа и других двусторонних структур, в частности Совета по вопросам торговли и инвестиций, Энергетического диалога, который недавно был объявлен в Киеве Президентом Украины и министром энергетики США.

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