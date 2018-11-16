В Германии сотрудник годами травил людей на работе

В немецком Билефельде в четверг начался судебный процесс против мужчины, которого обвиняют в попытках отравить коллег по работе.

Об этом сообщает Rheinische Post, передает Укринформ.

«Как предполагается, 57-летний мужчина нанес серьезный ущерб здоровью некоторых своих коллег, добавляя яд в их пищу», – отмечается в заметке.

Следователи обвиняют немца в том, что он отравил несколько человек в период с марта 2015 года по май 2018 года.

Руководство завода, на котором работал Клаус А., заподозрило неладное и установило видеонаблюдение. Записи показали, что подозреваемый сыпал высокотоксичные вещества на продукты сотрудников, когда те не видели.

Полиция изучила случаи заболеваний и смертельных случаев в компании за последнее десятилетие и обнаружила 21 подозрительный случай. У одного из заболевших сотрудников, в частности, развилась тяжелая почечная недостаточность, другой находится в коме в течение многих лет.

Обвинение считает, что Клаус А. хотел наблюдать за ухудшением физического состояния своих коллег. Сам подсудимый о своих мотивах молчит.

Обвиняемый проработал на своем рабочем месте 38 лет.

До января районный суд запланировал еще пять слушаний.

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