В ЕС ждут от Украины в 2019 году признание Римского статута МУС

В Евросоюзе призывают Украину начать признание юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в 2019 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы призываем к скорейшему прогрессу в подготовке ратификации Римского статута МУС и внесении изменений в судебной системе, которые для этого нужны. Если мы не сделаем этого в 2019 году, потом будет поздно. Поэтому давайте будем очень осторожны и сделаем это в следующем году», – сказал глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

Также Мингарелли напомнил, что Украина ранее уже передала в МУС документы относительно тех преступлений, которые были совершены на ее территории.

«Теперь ратификация станет логичным следующим шагом», – отметил он.

Дипломат объяснил необходимость в ближайшее время ратифицировать Римский статут тем, что преступления, которые совершают на территории Украины в связи с войной, является юрисдикцией МУС. В то же время он добавил, что обязательство ратифицировать устав закреплено в соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Согласно Конституции Украины в редакции от 2016 года, которую утвердили в рамках реформы правосудия, Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским уставом. Эта норма вступает в силу 30 июня 2019 года.

Напомним, глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли отмечает успешность реформы децентрализации в Украине.

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