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пятница, 16 ноября, 2018, 19:58 Мир
В Египте казнят священнослужителя за нападение на полицейский участок

К смертной казни привлекли 80-летнего преподавателя Корана шейха Абделя Халима Габреела и еще 20 египтян, причастных к нападению.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Islam-today.

К высшей мере наказания египтяне были осуждены за обвинения в причастности к нападению на полицейский участок в Кердаси в 2013 году.

Правозащитники утверждают, что никаких неопровержимых доказательств причастности пожилого шейха к преступлению нет. Арестован он был во время пребывания в мечети. Адвоката на суде ему не предоставили.

С просьбой о помиловании к президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси обратилась международная правозащитная организация Amnesty International, однако результата это не дало.

Отмечается, что во время пребывания в тюрьме здоровье пожилого человека заметно ухудшилось – родственникам не разрешали передавать ему лекарства, в результате он теперь практически не передвигается самостоятельно.
ЕгипетКорансмертная казньновости мира
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2018-11-16 20:34 :59