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пятница, 16 ноября, 2018, 13:01 Мир
В Австралии «ангелы-хранители» призвали мир остановить глобальные климатические изменения

В Мельбурне (Австралия) активисты, которые были одеты как «ангелы-хранители» (guardian angels), приняли участие в акции протеста в рамках международного движения «Вымирающая восстания».

Таким образом активисты хотели предупредить человечество о тех изменениях, которые сейчас происходят с природой на планете Земля. В частности, они требовали от своего правительства сделать решительные шаги, которые смогут остановить глобальные климатические изменения и спасти нашу планету от массового вымирания животных и растений.

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2018-11-16 13:48 :34