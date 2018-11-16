В Австралии «ангелы-хранители» призвали мир остановить глобальные климатические изменения

В Мельбурне (Австралия) активисты, которые были одеты как «ангелы-хранители» (guardian angels), приняли участие в акции протеста в рамках международного движения «Вымирающая восстания».

Таким образом активисты хотели предупредить человечество о тех изменениях, которые сейчас происходят с природой на планете Земля. В частности, они требовали от своего правительства сделать решительные шаги, которые смогут остановить глобальные климатические изменения и спасти нашу планету от массового вымирания животных и растений.

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