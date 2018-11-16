Ужасные последствия ночного обстрела боевиками поселка на Донетчине

Ночью 15 ноября под интенсивный огонь, который вели оккупанты из жилых кварталов Горловки, попали жилые дома поселка Южное в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Минами калибра 120 мм полностью уничтожены два дома местных жителей», – отметили военные.

В штабе добавили, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка–Торецк, который обеспечивает водоснабжением для почти 60 тысяч человек, поэтому из-за активных боевых действий российских оккупационных войск существует большая вероятность повреждения его участка, пересекающего линию разграничения.

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«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации относительно обстрелов населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Оккупанты безответственно и намеренно продолжают уничтожать жилые кварталы, нарушая все нормы международного гуманитарного права», – подчеркнули в пресс-центре.

В своем вечернем сведении штаб ООС сообщил, что прикрываясь мирным населением, боевики обстреляли поселок Южное на Донетчине.

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