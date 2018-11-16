Цукерберг запретил использовать гаджеты Apple в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться смартфонами на базе Apple после конфликта с руководителем компании.
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на данные The NYT.
Отмечается, что к этому привела критика соцсети главой Apple Тимом Куком.
Генеральный директор Apple неоднократно критически высказывался в адрес Facebook.
В октябре на международной конференции он обвинил социальную сеть в «слежке» за своими пользователями ради прибыли.
По данным издания, это вывело Цукерберга с себя и в качестве ответа он запретил сотрудникам компании использовать продукцию Apple, в том числе айфоны.
В Facebook пока не комментируют информацию о запрете.
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