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пятница, 16 ноября, 2018, 8:14 Мир
Цукерберг запретил использовать гаджеты Apple в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться смартфонами на базе Apple после конфликта с руководителем компании.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на данные The NYT.

Отмечается, что к этому привела критика соцсети главой Apple Тимом Куком.

Генеральный директор Apple неоднократно критически высказывался в адрес Facebook.

В октябре на международной конференции он обвинил социальную сеть в «слежке» за своими пользователями ради прибыли.

По данным издания, это вывело Цукерберга с себя и в качестве ответа он запретил сотрудникам компании использовать продукцию Apple, в том числе айфоны.

В Facebook пока не комментируют информацию о запрете.

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AppleFacebookМарк Цукербергновости мира
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2018-11-16 10:21 :25