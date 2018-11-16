Трамп говорит, что уже написал Мюллеру ответы на все вопросы

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что уже сформулировал письменные ответы на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует дело вмешательство России в выборы в США, а также возможный сговор кампании Трампа с РФ.
Об этом сообщило информагентство Reuters.
«Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что он уже ответил на письменные вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, но еще не подал на рассмотрение», – отмечает издание.
Глава Белого дома сообщил репортерам в своем Овальном кабинете, что ответы дались ему «очень легко», хотя, по его словам, он проявил осторожность в формулировках.
«Вы должны всегда быть осторожными, когда отвечаете на вопросы людям, которые, вероятно, имеют плохие намерения», – заявил Трамп, вновь раскритиковав расследованию и подчеркнув одновременно, что ответа он сформулировал самостоятельно. В то же время, президент не сказал, когда он передаст ответы Мюллеру.
Ранее специальный прокурор, который ведет расследование российского дела, сообщил о готовности принять письменные ответы от президента. В то же время, личный адвокат Трампа Руди Джулиани неоднократно заявлял, что президент не будет отвечать на запросы Мюллера о возможные препятствия следствию.