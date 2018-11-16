Суд расторг брак Петросяна и Степаненко: общее имущество на полтора миллиарда рублей еще делят

Хамовнический суд Москвы расторг брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин, передает «Медуза».

«Суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой, – сказал Жорин.

В пресс-службе Хамовнического суда РБК сообщили, что рассмотрение исков бывших супругов в разделе общего имущества продолжаются.

«Что касается раздела имущества, то дело здесь движется достаточно медленно. Совместно нажитого имущества много. Только недавно закончилось его описание, предстоит оценка», – сказал адвокат Петросяна телеканала «360».

Евгений Петросян и Елена Степаненко начали процедуру развода летом 2018 года – после более чем 30 лет брака. Они оба подали иски в разделе совместного имущества, стоимость которого оценивается в полтора миллиарда рублей. Степаненко требовала передать ей 80% активов, Петросян настаивал на разделе имущества поровну.

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