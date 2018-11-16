Спецслужбы РФ намерены убить нескольких общественных активистов из Херсона, – СБУ

Спецслужбы России завербовали украинца, который должен был убить нескольких общественных активистов из Херсона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители сообщают, что задержали исполнителя покушения на убийство херсонского общественного активиста, организованного по заказу ФСБ РФ.

В СБУ сообщают, что русские завербовали задержанного, который за деньги должен был убить одного из руководителей областной ячейки политической организации Херсона в мае. Тогда правоохранители помешали убийству.

«Для подтверждения заказа с РФ в рамках следственного эксперимента дальнейшие действия исполнителя контролировались украинскими правоохранителями. Оперативники украинской спецслужбы установили, что вскоре злоумышленник получил следующее задание из Кремля. По информации СБУ новой жертвой киллера должен был стать лидер херсонской общественной организации», – говорится в сообщении.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции и Главной военной прокуратурой.

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