Сотрудники АИС пикетировали форум, организованный Госагентством АРМА

Сотрудники Автоцентра АИС, работу которых заблокировали ООО «РК» Воздвиженка «и Национальное агентство Украины по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), провели очередную акцию протеста.

Об этом сообщает пресс-служба АИС.

Митинг состоялся 15 ноября 2018 г. возле гостиницы «Премьер Палас» в Киеве, где в это время госагентство АРМА проводило форум с участием представителей международных организаций, сообщила пресс-служба АИС.

Руководителями Автоцентра АИС в городах Киев, Днепр, Одесса, Запорожье, Житомир, Полтава, Чернигов, Черкассы подготовлены и переданы официальные обращения международным организациям, ведущим в Украине работу по борьбе с коррупцией: председателю антикоррупционной инициативы ЕС Екатерине Ткешелашвили, исполнительному директору «Transparency International Украина» Ярославу Юрчишину, руководителю программ сотрудничества представительства Европейского Союза в Украине Штефану Шленингу.

Напомним, представители АИС обвиняют АРМА в передаче объектов, на базе которых работали предприятия без открытых прозрачных тендерных процедур в управление ООО «РК» Воздвиженка «, а также в целом ряде нарушений со стороны управляющего, допущенных при принятии и эксплуатации объектов.

Среди основных требований протестующих – разорвать договоры между ООО «РК» Воздвиженка «и АРМА об управлении недвижимым имуществом автоцентров и провести честный открытый конкурс, вмешаться в ситуацию с незаконным блокированием автоцентров со стороны ООО» РК «Воздвиженка», предоставить доступ к имуществу предприятий и ряд других.

Переданы агентством АРМА в управление ООО «РК Воздвиженка» автосалоны и СТО не функционируют уже несколько месяцев. ООО «РК Воздвиженка» игнорирует переговорный процесс относительно возможной долгосрочной аренде объектов. Вследствие блокирования работы сети салонов государственный бюджет Украины теряет не менее 5-ти млн грн в месяц, которые предприятия АИС готовы платить в виде арендной платы, а государственный бюджет страны несет потери не менее 10 млн грн в месяц в виде неуплаты налогов и сборов. Несколько тысяч человек остались без работы.

Предупредительный митинг был проведен сотрудниками автоцентров АИС еще 23 октября тогда же представителям АРМА были переданы ключевые требования протестующих.

Учитывая полное игнорирование требований со стороны АРМА, 30 октября сотрудники автоцентров АИС объявили о бессрочной акции протеста перед центральным офисом АРМА в г. Киев.

По словам протестующих, они ждут ответной реакции от Представительства ЕС в Украине и продолжают бессрочный пикет перед центральным офисом АРМА.

Напомним, накануне в конфликте двух крупных компаний было найдено политический след. Впоследствии фирма-автодилер обвинила олигарха в попытке завладеть ее имуществом.

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