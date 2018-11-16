Сферу торговли обяжут принимать безналичные платежи с июля 2019

Министерство экономического развития и торговли разработало проект постановления Кабмина по новому графику перевода всех предприятий сферы торговли товарами и услугами на прием безналичных платежей уже с июля 2019 года.

Об этом сообщает FinClub.

Действующий график перехода сферы торговли на POS-терминалы потерял актуальность еще в 2011 году. В его основе лежал график, который опирался на размер населенного пункта (до 25 тыс.; от 25 тыс. до 100 тыс., свыше 100 тыс. лиц).

С того времени в МЭРТ неоднократно возвращались к этому вопросу.

В январе 2018 года МЭРТ опубликовало проект постановления Кабмина по новому графику (с июля 2018 года по январь 2020 года), привязанным к системе налогообложения торгового предприятия (общая система налогообложения и группы плательщиков единого налога). Этот документ Кабмин так и не принял.

После этого 14 ноября МЭРТ опубликовало новую версию проекта.

Теперь в министерстве предлагают установить обязательный график, начиная с лета 2019 года, а этапы графика привязать к виду деятельности предприятия сферы торговли товарами и услугами. Список способов безналичной оплаты расширяется.

«Субъекты хозяйствования, осуществляющие продажу товаров (оказание услуг), включая товары (услуги), которые продаются дистанционно, обязаны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов за проданные ими товары (предоставленные услуги) с использованием электронных платежных средств с помощью платежных устройств или электронных платежных сервисов», – говорится в проекте решения.

Под «платежными средствами» имеются в виду POS-терминалы. Именно их наличие необходимо согласно постановления 2010 года. Уже в январском проекте постановления появлялась альтернатива: «платежные устройства и/или сервисы». В проекте за ноябрь чиновники конкретизировали, какие еще способы безналичной оплаты смогут стать альтернативой POS-терминалам.

«Электронные платежные сервисы», согласно проекту решения, это «платежные онлайн сервисы, мобильные приложения, системы интернет-банкинга и перевода на расчетный счет субъекта хозяйствования, которые обеспечивают перевод денег круглосуточно».

До 1 июля 2019 года безналичные платежи обязаны начать принимать компании, которые продают технику, подлежащего гарантийному ремонту, подакцизные товары, ювелирные изделия, лекарственные препараты, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, медицинские и стоматологические, туристические агентства, рестораны, отели.

До 1 января 2020 года безналичные платежи зайдут в сегменты продажи автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, их ремонта, аренды транспортных средств, почтовой и курьерской деятельности, всех видов пассажирских и грузовых перевозок, фитнес-центров, в сфере культуры, здравоохранения, страхования, перестрахования и частного пенсионного обеспечения.

До 1 июля 2020 года безналичные платежи обязаны внедрить все, кто продает товары и услуги стоимостью свыше 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

Исключительно в безналичной форме необходимо проводить все платежи на сумму свыше 50 тыс. грн. Цена продажи товаров или услуги за наличные или безналичные средства не должна будет отличаться. Бизнесмены смогут арендовать один POS-терминал на несколько заведений, но только если каждый субъект хозяйствования обеспечит отдельный учет своих операций.

Антимонопольный комитет Украины, как и раньше, будет проверять обоснованность роста банковских комиссий.

Напомним, Минэкономики предлагает «криптовалютную концепцию» для Украины.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.