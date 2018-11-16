Сета: Украина имеет высокие шансы выиграть «морской» иск против РФ

Украина имеет высокие шансы выиграть иск против России за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, если будет делать акцент именно на правовых моментах, а не на вопросах территориального суверенитета, потому что Конвенция по морскому праву на них не распространяется.

Об этом специалист из международного морского права, доцент Йокогамського университета Макото Сета рассказал на встрече дискуссионного клуба «Открытый мир», – сообщает Укринформ.

«Территориальный суверенитет не входит в юрисдикцию Конвенции ООН по морскому праву... Если Украина хочет выиграть это разбирательство, лучше избегать этого вопроса», – пояснил Сета.

Японский ученый добавил, что похожая проблема уже возникала во время рассмотрения спора между Маршаловими островами и Великобританией. Поскольку часть иска касалась вопросов территориального суверенитета, Международный уголовный суд не смог вынести решение.

«Большинство информации относительно арбитража между Украиной и Россией до сих пор не открыта для общественности. Но насколько мне известно, в украинском иске также фигурируют претензии относительно нарушений в Керченском проливе и правового статуса Азовского моря. Я думаю, что в совокупности все эти претензии имеют высокие шансы в судебном разбирательстве против России», – убежден эксперт.

Как сообщалось, 19 февраля 2018 года Украина подала меморандум в арбитражном производстве против РФ относительно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Подписывая тогда распоряжение относительно представительства Украины в рассмотрении в Международном арбитражном суде относительно нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Президент Украины Петр Порошенко отметил, что о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом в этом иске не говорится.

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