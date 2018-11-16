СБУ поймала боевика, который входил в бандитский «Оплот»

СБУ уличило 31-летнего макеевчанина, который приехал на КПВВ Новотроицкое на встречу со знакомым.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи Волновахского отдела полиции установили, что мужчина вступил в ряды террористов в сентябре 2014 года. Он был зачислен водителем в бандформирование «Оплот», в роту охраны.

В обязанности новобранца с позывным «Шустрый» входило осуществление внутренней охраны подразделения и обеспечения безопасности стратегических объектов.

В начале 2015 года указанное подразделение получило название «финансово-экономическая полиция ДНР». В составе Фэпа наемник продолжил выполнять функции водителя и занимался перевозкой денежных средств.

В марте 2015 года «Шустрому» пообещали «повышение» уже в составе Республиканской гвардии (100 ОМБр «ДНР»). Боевик получил форму и автоматическое оружие и был назначен на должность водителя гранатометного взвода. Он следил за исправностью военной техники, занимался перевозкой личного состава и боеприпасов. По словам задержанного, участия в боевых действиях он не принимал, однако находился в горячих точках и в июле 2016 года получил серьезное ранение под Иловайском.

В 2017 году муж решил «завязать». Он добровольно покинул ряды террористов, за что долгое время подвергался преследованиям и угрозам со стороны бывших руководителей НЗФ. Сейчас экс-боевик работает торговым агентом в г. Донецк.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – от 3 до 8 лет лишения свободы.

Подчеркиваем, в случае добровольной сдачи правоохранителям после определенной процедуры проверки на непричастность к тяжким преступлениям участники НВФ получают шанс на нормальную жизнь без привлечения к уголовной ответственности. Возможность быть освобожденным от наказания гарантированно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.