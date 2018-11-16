САП заочно объявила подозрение Продану

Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Проданую

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«15.11.2018 года прокурором САП составлено и подписано письменное уведомление о подозрении (Продану – ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 УК Украины (незаконное обогащение)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры обеспечили «вручение указанного уведомления о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины».

В САП напомнили, что 15 ноября Продан не явился на вызов для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ч.3 ст.209 (отмывание денежных средств) УК Украины.

До того экс-исполняющего обязанности председателя ГФС вызвали к САП на 8 ноября.

«Однако на вызовы чиновник не появился и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов об уважительности причин неявки», – говорится в сообщении.

В САП добавили, что опубликованные Проданом в соцсети заявления о пребывания за границей на лечении «не нашли своего подтверждения в предусмотренный уголовным процессуальным законом способом».

«Несмотря на вызовы и запросы прокуроров, субъекту и его защитниками до сих пор не сообщено ни место (адреса) нахождения, ни названия медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсети, он находится на лечении», – подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что учитывая указанные обстоятельства и наличие достаточных данных, собранных в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой за оперативного сопровождения служащими ГУ «К» Службы безопасности Украины, 15.11.2018 года прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлено и подписано письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 УК Украины.

Во исполнение требований ст.ст.277-278 УПК Украины обеспечено вручение указанного уведомления о подозрении в способ, предусмотренный УПК для вручения сообщений.

Бывший чиновник подозревается в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и Председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме свыше 89 млн. грн., за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

С целью сокрытия принадлежности действительного собственника регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека.

Среди приобретенных за указанный период объектов:

2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн.;

два дома в Турецкой Республике стоимостью 78 млн грн.;

три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Следствием проверяется причастность лица к приобретению других объектов недвижимости в городе Киеве и люксовых автомобилей, отмечают в ведомстве.

Сегодня же прокурорами САП его в третий раз вызвали для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 час. 20.11.2018 года.

Уголовный закон, согласно ч.3 ст.368-2 УК Украины (получения должностным лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу, совершенными служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Одновременно информируем, что согласно ч.1 ст.62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть поддано криминальному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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