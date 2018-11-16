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пятница, 16 ноября, 2018, 13:43 Экономика
С декабря в Украине запустят новую базу внутренне перемещенных лиц

С декабря 2018 года запустят новую базу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, – передает информационное управление Верховной рады.

В частности, члены комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения приняли участие в международной конференции на тему «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсии?».

«Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заверил участников мероприятия, что с декабря месяца этого года будет запущена новая база внутренне перемещенных лиц», – сказано в сообщении.

Также указано, что региональные представители Пенсионного фонда Украины инициировали решение вопроса выплаты долгов, которые возникли в результате несовершенства системы «Аркан» в части обмена информацией между центральными органами исполнительной власти о перемещении переселенцев через контрольные пункты пропуска в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что в Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев из временно оккупированных территорий Донбасса, а также из аннексированного РФ Крыма.
пенсиипереселенцыВнутренне перемещенные лицановости Украиныновости экономики
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2018-11-16 13:47 :18