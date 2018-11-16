Россия грозится закрыть Азовское море для украинских кораблей

Построенный Россией мост через Керченский пролив. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

В Совете российской Федерации пугают способностью «за минуты» закрыть Азовское море украинским судам.

Об этом пишет РБК, передает «Украинская правда».

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал в Facebook задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма, назвав эту ситуацию беспределом.

«Это явное беззаконие. И не имеет значения, идет ли речь о российских судна или судна иностранных государств – и те, и другие абсолютно законно вошли в порты Крыма», – заявил он.

По его словам, Киев толкает Москву на ответные действия. Сенатор подчеркнул, что Россия «буквально за минуты» способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

Клинцевич считает, что Украина сама разрывает соглашение про Азовское море, от чего пострадает только она.

Накануне Госпогранслужба Украины сообщила о задержании 15 судов за посещение портов Крыма.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило, что в октябре в порты аннексированного Крыма зашли 20 танкеров и грузовых судов-нарушителей.

19 февраля 2018 года Украина подала в Международный трибунал ООН меморандум о нарушении Россией положений Конвенции ООН по морскому праву.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.