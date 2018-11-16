Работники радио, телевидения и связи отмечают профессиональный праздник

Сегодня в Украине отмечается День работников радио, телевидения и связи.

Как пишет Википедия, праздник установлен «...в поддержку инициативы работников радио, телевидения и отраслей связи Украины...» согласно Указу Президента «О Дне работников радио, телевидения и связи» от 11 ноября 1994 года.

История праздника началась 16 ноября 1924, когда в Харькове в эфир вышла первая в Украине радиопрограмма. С тех пор журналисты и работники сферы радио отмечали этот день как профессиональный праздник.

Теперь к ним присоединились телевизионщики, представители интернет-СМИ. Этот день отмечают и специалисты связи, обеспечивающие работу телефонных сетей и сетей интернет-связи.

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