Путевку в финал ЧМ-2018 по шахматам Мария Музычук разыграет на тай-брейке

На чемпионате мира-2018 по шахматам среди женщин в Ханты-Мансийске сегодня, 16 ноября, были сыграны вторые классические партии полуфинальной стадии борьбы за шахматную корону.

По их завершении первой финалисткой стала действующая обладательница титула китаянка Цзюй Вэньцзюнь. Зато экс-чемпионка мира, выпускница Львовского государственного университета физической культуры Мария Музычук и россиянка Екатерина Лагно, сильнейшего определят завтра на тай-брейке, сообщает ldufk.edu.ua/.

Екатерина Лагно и Мария Музычук сегодня, во второй партии, где белые фигуры были в распоряжении россиянки разыграли открытый вариант испанской партии. Екатерина пожертвовала пешку, к чему, вероятно, Мария была не совсем готова, поскольку тратила на каждый ход довольно много времени. В выгодной для себя редакции белые отыграли материал, а затем после обменов получили лучшую позицию в эндшпиле с ладьями и слонами. Однако наличие разноцветных слонов помогла черным удержаться и добиться ничьей.

Теперь Мария Музычук и Екатерина Лагно определят победителя на тай-брейке завтра, 17 ноября. Украинка начнет дополнительные партии черным цветом.

Напомним, на тай-брейке сначала будет сыграно по две партии с контролем времени 25 минут на всю партию плюс 10 секунд на каждый ход. В случае ничейного результата, соперницы померяются силами в двух поединках с контролем 10 минут плюс 10 секунд на ход. Если победитель не определится, будут проведены две партии в блиц – 5 минут плюс 3 секунды. В случае равного распределения состоится партия «Армагеддон»: белые 5 минут, черные – 4 минуты, с добавлением 3 секунд после 61-го хода.

В другом полуфинале представительница Поднебесной Цзюй Вэньцзюнь (на фото) играла белыми с другой россиянкой Александрой Костенюк, получила устойчивый перевес по дебюту. В позиции с очертаниями «ежа» белые вели маневренную игру, долгое время не делая резких выпадов. Однако ближе к контрольному ходу китайская шахматистка совершила прорыв на королевском фланге. Однако, дальнейшей активности от белых не было, а черные, в свою очередь, раскрыли ферзевом фланге, и после обменов игра упростилась. В дальнейшем китаянка не оставила черным реальных шансов завязать борьбу и железной рукой довела партию до ничейного турового эндшпиля.

Таким образом, победив Александру Костенюк со счетом 1.5:0.5, действующая обладательница титула Цзюй Вэньцзюнь стала первой финалисткой чемпионата мира-2018.

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