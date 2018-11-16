Психолог: «Veteran Hub» – это центр сотрудничества с ветеранами

Сфера психологической реабилитации ветеранов в Украине до сих пор хромает. Поэтому, фактически, любые инициативы в этом направлении являются чрезвычайно важными и нужными. Так, «Veteran Hub», который недавно открылся в Киеве, имеет целью помочь ветеранам социализироваться.

Об этом говорится в программе военных расследований «Тропами войны» на телеканале ZIK.

Военный психолог Андрей Козинчук убежден: клиентов в «Veteran Hub» будет много, и все найдут здесь то, за чем пришли.

«Место объединит всех ветеранов. Они смогут проконсультироваться с юристом, психологом или же просто пообщаться с друзьями», – говорит Андрей Козинчук.

«Veteran Hub», по мнению экспертов и психологов, поможет ветеранам адаптироваться к мирной жизни.

«Кто такой ветеран? Это такой же Иван, Петр, Николай, который получил какой-то опыт. После войны он не перестает быть собой. Просто у него другой опыт, который стоит использовать на благо», – подчеркивает психолог Андрей Козинчук.

Работать нужно не только с ветеранами, но и с их семьями, говорит Андрей.

«Мы хотим научить ветеранов и наших близких сотрудничать. Это круто и совсем не страшно», – говорит психолог.

К сожалению, таких хабов в Украине не хватает. Признают это и нардепы.

«Все держится на инициативе людей, волонтеров. Система психологической реабилитации – нулевая», – отмечает нардеп Оксана Корчинская.

К слову, деньги на психологическую реабилитацию из госбюджета выделяют ежегодно. Так, в 2015 на психологическую реабилитацию предоставили 50 миллионов. Но использовали из них меньше половины, а потому помогли 4 811 ветеранам.

В 2016 из бюджета выделили около 45 миллионов, использовали опять же не все – около 36 миллионов. Но реабилитацию прошли 6 872 человека.

В то же время, в прошлом году на реабилитацию выделили целых четыре миллиона. За половину этих средств лечения прошло 450 ветеранов.

По состоянию на 5 ноября 2018 использовали почти десять миллионов. Соглашения заключили с 2074 ветеранами, а реально услуги уже оказали 1384 лицам.

Не все эксперты в один голос заявляют: психологическая реабилитация в Украине хромает. Это может обернуться против ветеранов, их семей и других граждан.

Напомним, ранее в программе «Тропами войны» идеей реабилитации военных поделился сын Георгия Туки – Павел. Его идея заключалась в привлечении ветеранов к работе в охранной фирме.

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