Прокопчук: Россия демонстрирует пренебрежение ко всем Минским договоренностям

РФ в очередной раз продемонстрировала свое пренебрежение к Трехсторонней контактной группе, как и ко всем Минским договоренностям, отказавшись от созыва внеочередного ТКГ в связи с так называемыми «выборами» на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Укринформ.

«В свете совершенных РФ грубых нарушений (проведение выборов в ОРДЛО – ред.), Украина инициировала внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы. Это предложение было поддержано ОБСЕ, однако Россия его отклонила, тем самым вновь продемонстрировав свое пренебрежение к Минским договоренностям и роли ТКГ, которая определена этими договоренностями», – заявил Прокопчук.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене отметил на политической важности специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, которое состоялось в понедельник из-за фейковых «выборов» в ОРДЛО. «Мы стали свидетелями четкого и решительного осуждения странами-членами незаконных и фейковых «выборов», проведенных Россией и ее марионетками на оккупированной Россией части Донбасса, как и непризнание их результатов», – заявил он.

Как сообщал Укринформ, 11 ноября Россия организовала и провела на подконтрольных ей территориях Донецкой и Луганской областей Украины псевдовиборы в местные органы оккупационной власти.

США, ЕС и другие страны мира осудили проведение этих «выборов» и назвали их нелегитимными.

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