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пятница, 16 ноября, 2018, 13:08 Мир
Премьер-министр Чехии: Я никогда не уйду в отставку

Премьер-министр Андрей Бабиш эмоционально отреагировал на призывы к его отставке и заявил, что ни за что в жизни не покинет пост добровольно.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание, Однако.

«Я только хотел бы сказать, что никогда не уйду в отставку. Никогда. И пусть все об этом знают. Никогда», – заявил Бабиш.

Он также поблагодарил президенту Милошу Земану за обещание уполномочить его сформировать новый кабинет в случае возможной отставки.

Напомним, если правительству Андрея Бабиша будет выражено недоверие из-за скандала с сыном премьера, президент Чехии Милош Земан обещает снова уполномочить Бабиша сформировать новый кабинет.
ЧехияАндрей Бабишновости мира
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2018-11-16 13:47 :27