Правоохранители задержали российского агента

Правоохранители задержали и арестовали украинца, который по заказу спецслужб России готовил террористический акт в Херсоне, направленный против представителя «Национального корпуса».

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Указанный гражданин в мае 2018 года, действуя по заданию спецслужб РФ, которое он получил на территории указанного государства-агрессора, с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения Украины, в частности общественных активистов, которые направляют свою деятельность на восстановление территориальной целостности Украины и прекращения агрессии Российской Федерации, дестабилизации общественно-политической ситуации, с использованием огнестрельного оружия совершил покушение на совершение террористического акта в г. Херсон, в результате которого одному из руководителей Херсонского областного отделения политической партии «Национальный корпус» должны были быть причинены телесные повреждения различной степени тяжести»,- сообщила Сарган.

Кроме того, этот же мужчина, продолжая выполнение задачи спецслужб РФ относительно совершения террористических актов в отношении общественных активистов Херсона, совершил приготовление к другой части террористического акта, в результате которого одному из руководителей Общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы «Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области» должны были быть причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

По ее словам, 14 ноября указанному гражданину сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. 15 ноября следственным судьей Шевченковского районного суда Киева применена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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