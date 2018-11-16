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пятница, 16 ноября, 2018, 19:34 Политика
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины по поводу одиозного заявления Орбана

Сегодня, 16 ноября, украинский МИД вызвал к себе посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто в связи с одиозным заявлением венгерского президента Виктора Орбана.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Венгерскому послу выразили решительный протест.

«Венгерскому дипломату было заявлено о необходимости прекращения действий, которые негативно влияют на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре этого года. относительно решения проблемных вопросов между Украиной и Венгрией», – говорится в сообщении.

Добавим, что новый посол Венгрии официально начал работать в Украине 14 ноября.

Ранее президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что договориться с действующей украинской властью – невозможно. А Украине не имеет «ощутимой перспективы вступления в НАТО или ЕС».
ВенгрияУкраинаВиктор Орбанновости Украиныновости политики
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